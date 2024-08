POL-BI: Verdächtiger nach Einbruch in Lottogeschäft gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagnachmittag, 20.08.2024, gelang es zwei Tätern einen Bielefelder unter Einsatz von Pfefferspray auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 68-jähriger Bielefelder erschien bei der Polizei und erstattete eine Strafanzeige. Er gab an, in der Apotheke am Jahnplatz Medikamente abgeholt und diese in einer weißen Nylon-Tüte transportiert zu haben. Anschließend ging er, ...

