Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber setzten Pfefferspray ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagnachmittag, 20.08.2024, gelang es zwei Tätern einen Bielefelder unter Einsatz von Pfefferspray auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 68-jähriger Bielefelder erschien bei der Polizei und erstattete eine Strafanzeige. Er gab an, in der Apotheke am Jahnplatz Medikamente abgeholt und diese in einer weißen Nylon-Tüte transportiert zu haben. Anschließend ging er, gegen 16:00 Uhr, in Richtung U-Bahn-Station an der Herbert-Hinnendahl-Straße. In Höhe des Willy-Brandt-Platzes fielen ihm zwei Personen auf, die sich in seiner Nähe aufhielten. Einer von beiden riss ihm die Tüte mit den Medikamenten aus der Hand. Daraufhin schubste der Bielefelder den Täter. Nun sprühte im der Begleiter Pfefferspray ins Gesicht und der Geschubste schlug ihn, so dass der Bielefelder zu Boden ging. Nachdem die Räuber geflüchtet waren, ging das Opfer zu einem nahegelegenen Kiosk, um sich die Augen auszuspülen.

Der Bielefelder beschrieb den schlagenden Täter als nordafrikanisch/ südländisch aussehend, circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 165 bis 170 cm groß und schlank. Er war mit einer schwarzen Base-Cap, einem blauen T-Shirt und einer blauen Jeanshose bekleidet. Er sprach mit algerischem Akzent.

Der Zweite, der Pfefferspray einsetzte, soll ebenfalls nordafrikanisch/ südländisch aussehend und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er war zwischen 175 und 180 cm groß, schlank und mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeanshose bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell