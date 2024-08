Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Auto in Boffzen gestohlen - Zeugen gesucht

Holzminden/ Boffzen (ots)

Am Montag (05.08.2024) kam es im Zeitraum von 03:00 Uhr - 07:00 Uhr in Boffzen zu einem Diebstahl eines Pkw. Das in der Straße "Radstaken" abgestellte Fahrzeug wurde nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern entwendet. Dieser stand am Straßenrand geparkt. Hierbei handelt es sich um einen grauen BMW 540D xDRIVE. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell