Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Seat-Fahrer kollidiert frontal mit Straßenbaum

Hameln/ Emmertahl (ots)

In der Nacht auf Sonntag (04.08.2024) kam es, gegen 01:30 Uhr, auf der Landesstraße 424 zwischen den Ortschaften Hameln und Hagenohsen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr der 21-jährige Fahrer eines Seat Toledo die Hagenohsener Straße aus Hameln kommend und setzte in Höhe der Kreuzung Emmerthaler Straße zu einem Überholmanöver an. Nach dem Überholmanöver verlor der Mann aus Emmerthal mit hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links von der Straße und kollidierte dort mit zwei Straßenbäumen. Der Emmerthaler wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Mann konnte, durch die auf die Unfallstelle zukommenden Ersthelfer, aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug des 21-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass sich Fahrzeugteile weit über die Fahrbahn verbreiteten und Betriebsstoffe austraten.

