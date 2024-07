Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall

Hess. Oldendorf (ots)

Am Freitag (26.07.2024) kam es gegen 16:30 Uhr auf der Kreisstraße 28 (zwischen Hemeringen und Herkendorf) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ging eine Fußgängerin mit ihrem Pferd in Richtung Herkendorf und wurde beim Vorbeifahren durch den Außenspiegel eines grauen Pkw Golf Plus berührt. Die Fahrerin des Pkw habe in einiger Entfernung angehalten und sich ihren angeklappten Außenspiegel angeschaut. Anschließend sie die Frau weitergefahren.

Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Der Pkw soll ein Hamelner Kennzeichen gehabt haben.

Die Fahrerin des Pkw kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 60-70 Jahre alt - dunkle, kurze, graue Haare - ca. 160 cm groß

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter 05152/698720-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell