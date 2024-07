Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Hameln (ots)

Am Montag, dem 29.07.2024, gegen 01:23 Uhr sollten zwei Fahrer von Kleinkrafträdern angehalten werden, da diese verkehrswidrig entgegen der Fahrtrichtung in der Lohstraße fuhren. Als die beiden Fahrer den Streifenwagen bemerkten, fuhren sie in unterschiedliche Richtungen weiter.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle eines der Fahrer versuchte sich dieser, durch Flucht zu entziehen. Im Bereich Wettorstraße/Kastanienwall missachtete der Fahrer dabei die Vorfahrt eines Pkw. Ein Zusammenstoß konnte dabei nur aufgrund einer Vollbremsung des Pkw-Fahrers verhindert werden.

Im Anschluss an die Flucht mit dem Kleinkraftrad durch das Hamelner Stadtgebiet flüchtete der Fahrer zunächst fußläufig. Der 18-jährige Hess. Oldendorfer konnte anschließend allerdings angetroffen werden.

Der andere Fahrer konnte durch eine weitere Streifenwagenbesatzung im Bereich der Straße "Steigerturm" gesichtet werden. Auch der 15-jährige Hess. Oldendorfer konnte sich zunächst durch Flucht der Kontrolle entziehen. Er wurde aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen.

Es stellte sich heraus, dass die an den Kleinkrafträdern angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Beide Fahrer waren nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen beide wird zudem wegen eines verbotenen Kfz-Rennens ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell