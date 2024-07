Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Radfahrer fährt auf parkenden Pkw auf - Polizei sucht Unfallzeugen

Holzminden (ots)

Am Samstagabend (27.07.2024) gegen 19.20 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Radfahrer die Fürstenberger Straße in Richtung stadteinwärts. Zwischen den Straßen "Vogelsang" und "Gartenstraße" übersah er aus bisher unbekannter Ursache einen am Seitenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und fuhr auf dessen Heck auf. Der Radfahrer stürzte durch den Aufprall zu Boden. Ersthelfer eilten ihm zu Hilfe, er stieg jedoch wieder auf sein weißes Fahrrad (E-Bike) und flüchtete vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zudem ist es nicht auszuschließen, dass der Radfahrer durch den Sturz verletzt wurde. Da von den Ersthelfern keine Personalien bekannt sind, werden diese oder weitere Zeugen gebeten sich mit der Polizei Holzminden, Tel.: 05531-9580, in Verbindung zu setzen. Der Radfahrer hatte einen Kurzhaarschnitt und war mit einem dunklen Set, ähnlich eines Jogginganzuges, bekleidet. Auf dem Rücken der Jacke sowie an der Hose waren weiße Aufdrucke/Muster erkennbar. Am Pkw entstand Sachschaden.

