POL-HM: Zeugen nach Unfallflucht in Bodenwerder gesucht

Bodenwerder (ots)

Am Donnerstag (25.07.2024) gegen 17.00 Uhr, soll ein weißer Kastenwagen in Bodenwerder, Hamelner Straße in Höhe der Hausnummer 72, beim Ein- oder Ausparken einen grauen 5er-BMW mit HOL-Kennzeichen beschädigt haben.

Ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern, habe sich der ca. 30-jährige, blonde, ca. 175 cm große Fahrzeugführer vom Unfallort entfernt. Der Unfall wurde durch eine bekannte Zeugin beobachtet.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrzeugführer oder zum beteiligten Kastenwagen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

