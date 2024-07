Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Bundesstraße 1 bei Coppenbrügge

Coppenbrügge (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 an der Ausfahrt zur Bundesstraße 442 wurden heute Morgen gegen 08:25 Uhr zwei Autofahrer verletzt.

Ein 51-jähriger Mann aus Bad Pyrmont befuhr mit einem Opel Astra die Bundesstraße 1, aus Richtung Hameln kommend, in Richtung Elze / Hildesheim. An der Einmündung zur Bundesstraße 442 bog er nach links in die Ausfahrt ab und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw VW Caddy eines 31-jährigen Mannes aus Coppenbrügge.

Es kam zur Kollision, wobei beide Autofahrer verletzt wurden. Sie wurden in Kliniken transportiert.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe mussten aufwändig unschädlich gemacht werden. Dadurch kam es für ca. 2 Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

