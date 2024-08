Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Autofahrt und Unfall unter Alkoholeinfluss - Zwei Personen verlieren Führerschein

Hameln/ Hessisch Oldendorf (ots)

Am Samstag (03.08.2024) kam es in der Teichstraße in Hameln gegen 22:00 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein Zeuge nahm einen Fahrzeugführer wahr, der seinen Pkw in auffälliger Weise führte und informierte die Polizei. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Hameln, stellten daraufhin das Fahrzeug fest und kontrollierten den 47-jährigen Fahrzeugführer. Bei diesem nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch wahr, sodass bei dem Hamelner ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von knapp 2 Promille an. Daraufhin wurde zur genauen Feststellung des Blutalkoholwertes durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der 47-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Einige Stunden zuvor, am Samstag (03.08.2024) gegen 04:00 Uhr, kam es in der Langenfelder Straße in Hessisch Oldendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verlor ein 19-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve die Kontrolle und wurde aus der Kurve getragen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Reisebus. Bei der Unfallaufnahme bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Hameln Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von über einem Promille. Der 19-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt zur Sicherung des Blutalkoholwertes eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

