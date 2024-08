Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach einer Körperverletzung: Wer kennt diesen Mann?

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Täters. Er steht im dringenden Tatverdacht im Mai 2024 eine gefährliche Körperverletzung an der Friedrich-Ebert-Straße begangen zu haben.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand erlitt ein betrunkener 43-jähriger Bielefelder leichte Verletzungen, als er am 05.05.2024 gegen 07:30 Uhr auf den unbekannten Täter traf. Nachdem es zuerst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern gegeben hatte, schlug der Unbekannte dem 43-Jährigen in das Gesicht und brachte ihn zu Fall. Dem am Boden liegenden Opfer trat der Gesuchte dann gegen den Kopf.

Der Gesuchte soll 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank sein sowie dunkle Haare haben. Bei der Tat trug er eine schwarz-weiße Jacke, eine hellblaue Jeans und weiße Sportschuhe.

Im Fahndungsportal der Polizei NRW sind die Fahndungsfotos des unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/143974

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum abgelichteten Mann bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der 0521/545-0.

