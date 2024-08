Polizei Bielefeld

POL-BI: Rucksack von Beifahrersitz gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Samstagabend, 17.08.2024, entwendete ein Täter von dem Beifahrersitz eines offenen PKW den Rucksack und flüchtet.

Eine 37-jährige Bielefelderin kaufte in einem Discounter an der Hansastraße ein und schob anschließend den Einkaufswagen zu ihrem auf dem Parkplatz geparkten VW Tiguan. Sie lud die Ware ein, stellte ihren schwarzen Rucksack auf den Beifahrersitz und schob gegen 18:55 Uhr den Einkaufswagen zurück. Während dessen blieb ihr PKW unverschlossen. Als sie sich wieder zu ihrem Fahrzeug umdrehte, erkannte sie einen Mann, der von der Beifahrerseite aus in ihren Touran griff. Der Täter flüchtete mit dem Rucksack samt Portemonnaie, Handy und PKW-Schlüssel in Richtung Verler Straße.

Der Opfer beschrieb den Täter als 25 bis 35 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß und als schlank. Er war mit einem blauen Kapuzenpullover und einer schwarzen langen Hose bekleidet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell