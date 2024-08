Polizei Bielefeld

POL-BI: Doppelt besetzter E-Scooter fährt Kind an

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Am Montag, 19.08.2024, fuhr ein E-Scooter, besetzt mit zwei Personen, gegen ein Kind. Das Mädchen aus Bielefeld erlitt leichte Verletzungen.

Ein 6-jähriges Kind hielt sich gegen 16:55 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Elbeallee, in der Nähe des Reichowplatzes, auf. Eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Bielefeld fuhr die Fußgängerin an, so dass diese stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Neben der 17-jährigen Fahrerin befand sich eine 12-jährige Bielefelderin auf dem E-Scooter.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass sich an dem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr befand und der Scooter somit aktuell nicht versichert ist.

