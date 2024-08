POL-BI: Warum entscheidet eine Farbe nicht allein?

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Sonntags, 18.08.2024, verfolgte ein Zeuge einen Mann, der wahllos gegen PKW-Außenspiegel trat. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 01:30 Uhr ging ein 34-jähriger Mann über die Bismarckstraße und Dorotheenstraße in Richtung Hammerschmidtstraße und trat gegen Außenspiegel der am Fahrbahnrand geparkten PKW. Ein Bielefelder ...

