POL-BI: Zeugen reagieren schnell und löschen Brand

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Samstag, 17.08.2024, konnten Polizisten dank der Aussage von Zeugen nach einem Mülltonnenbrand den Täter noch in Tatortnähe fassen.

Ein 57-jähriger Bielefelder war gegen 22:25 Uhr mit seiner Familie mit dem Fahrzeug auf der Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs, als sie auf dem Gehweg nahe der Prießallee einen verdächtigen Mann erkannten. Der Unbekannte stand auf dem Gehweg vor einer Restmülltonne mit einem brennenden Gegenstand und warf diesen in die Mülltonne. Der Bielefelder hielt an und stieg aus. Der Täter flüchtete daraufhin in die Fröbelstraße in Richtung Innenstadt.

Der Zeuge kippte die Tonne um, löschte den Brand und folgte dem Täter in die Fröbelstraße. Den hinzugerufenen Polizisten beschrieb er anschließend den Flüchtenden. Beamte konnte anhand der Beschreibung den polizeibekannten 33-jährigen deutschen Tatverdächtigen noch im Nahbereich vorläufig festnehmen.

