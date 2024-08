Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufmerksamer Zeuge verfolgt Täter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Sonntags, 18.08.2024, verfolgte ein Zeuge einen Mann, der wahllos gegen PKW-Außenspiegel trat. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 01:30 Uhr ging ein 34-jähriger Mann über die Bismarckstraße und Dorotheenstraße in Richtung Hammerschmidtstraße und trat gegen Außenspiegel der am Fahrbahnrand geparkten PKW. Ein Bielefelder bemerkte dies, rief über Notruf die Polizei und nahm unbemerkt die Verfolgung des Mannes auf.

Die Beamten fassten, dank der Hinweise des Verfolgers, den polizeibekannte 34-Jährigen in der Fußgängerunterführung an der Alfred-Bozi-Straße und nahmen ihn vorläufig fest. An mindestens einem geparkten PKW, einem VW Golf, war das Spiegelglas durch den Tritt des 34-Jährigen beschädigt worden.

