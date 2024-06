POL-PDNW: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) - Am Sonntag, 16.06.2024, gegen 14:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Grünstadt in der Friedrich-Ebert-Straße den Fahrer eines E-Scooters. Der 45-Jährige zeigte Anzeichen eines vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums. Einen Urin-Drogentest lehnte der Mann ab, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Blutuntersuchung wird zeigen, ob und in welcher Konzentration Drogen ...

mehr