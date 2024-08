Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld: MK Doppel in Bielefeld

FR / Bielefeld / Mitte - Wie berichtet, erlitt ein 21-jähriger Bielefelder in der Nacht zu Sonntag, 18.08.2024, lebensgefährliche Stichverletzungen in der Bielefelder Innenstadt. Die zunächst flüchtigen Männer wurden festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen gerieten nach der Tat zwei junge Männer in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission "Doppel". Ein polizeibekannter 20-jähriger Bielefelder mit deutscher Staatsbürgerschaft und ein 20-jähriger Bielefelder mit serbisch-montenegrinischer und deutscher Staatsbürgerschaft wurden am Sonntag und am Montag, 19.08.2024, festgenommen.

Der 20-jährige Bielefelder mit deutscher Staatsbürgerschaft wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ. Eine Vorführung des gleichaltrigen Komplizen ist am Dienstag, den 20.08.2024, geplant.

Bestandteil der laufenden Ermittlungen ist die Klärung der Hintergründe der Tat.

Meldung vom 18.08.2024, 10:31 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5845687

