POL-PDWIL: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Bettenfeld (ots) - Am 28.06.2024, gegen 15.45 Uhr befuhr ein 52jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Motorrad die K11 von Großlittgen aus kommend in Richtung Bettenfeld. Hierbei kam er aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve zu Fall und prallte gegen eine Schutzplanke. Der schwer verletzte Fahrzeugführer wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, das Motorrad wurde ...

