Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2410008

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In der Zeit zwischen Mittwochmittag, 25. September 2024, und Donnerstagmorgen, 26. September 2024, kam es auf der Straße "Am Bandenfeld" in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Ford Focus hatte sein Fahrzeug gegen 12 Uhr auf Höhe der Hausnummer 106 am Fahrbahnrand abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Kotflügel hinten links fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 2.500 Euro.

Am Dienstag, 1. Oktober 2024, kam es auf der Bachstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Nutzer eines schwarzen Audi A4 hatte sein Fahrzeug in einer der Parkbuchten gegenüber der Hausnummer 162 abgestellt. Nach Angaben von Zeugen wurde der Audi in der Zeit von 6:50 Uhr bis 16 Uhr durch das Auto eines unbekannten Verkehrsteilnehmers beschädigt. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten stellten einen frischen Unfallschaden an der linken hinteren Stoßstange fest. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Samstagvormittag, 28. September 2024, kam es auf einem Parkplatz an der Bahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Mazda CX-3 parkte ihr Auto gegen 9:15 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Geldinstitutes. Nur wenige Minuten später, gegen 9:30 Uhr, kehrte sie zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden, einen waagerecht verlaufenden Streifen, an ihrem Mazda fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1.500 Euro.

Am Dienstag, 1. Oktober 2024, kam es um etwa 12:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Bergstraße. Als die Halterin eines grauen VW Multivan ihren Wagen vor der Apotheke auf Höhe der Hausnummer 14 parkte und wenige Minuten später zurückkehrte, stellte sie frische Unfallschäden am Heck des Wagens fest. Der Verursacher hatte sich derweil von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Im Zeitraum zwischen Freitag, 27. September 2024, 18.30 Uhr, und Samstag, 28. September 2024, 17 Uhr, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Verkehrsunfallflucht verursacht. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzer BMW 520d, der am Fahrbahnrand der Grenzstraße 18 geparkt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Schaden an dem BMW wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines hellen Autos hat, ersten Erkenntnissen zufolge, am Sonntag, 29. September 2024, gegen 13:10 Uhr in Richrath einen Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls war eigenen Angaben zufolge auf dem Gehweg der Hildener Straße in Richtung Hilden unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 1 fuhr ein helles Auto an ihm vorbei und bog nach rechts auf einen Feldweg ab. Da der Fahrer des Krankenfahrstuhls davon ausging, dass ihn die Fahrerin passieren lassen würde, setzte er seine Fahrt ebenfalls fort. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des hellen Autos setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Verletzt wurde niemand. An dem Krankenfahrstuhl entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Samstag, 28. September 2024, zwischen 14:30 Uhr und 16:15 Uhr auf der Schallenstraße einen Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Fahrer eines VW Passat sein Auto am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 52 abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stelle er fest, dass der linke Außenspiegel des Autos beschädigt worden war. Möglicherweise könnte der Fahrer eines schwarzen 1er BMW den Schaden verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt haben. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell