Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgsmeldung: Festnahme nach versuchtem Autodiebstahl - Ratingen - 2410013

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Ratingen-Homberg versuchten am Donnerstag, 3. Oktober 2024, ein 39- und ein 36-Jähriger ein Auto zu entwenden. Einsatzkräfte der Polizei nahmen das Duo vorläufig fest. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun ermittelt.

Aktuell sind folgende Informationen bekannt:

Gegen 15:15 Uhr wurde die Polizei zu einem versuchten Autodiebstahl am Golfclub am Rommeljansweg alarmiert. Der Halter eines Mercedes-Benz GLE hatte zwei Männer bei dem Versuch ertappt, in seinen Wagen einzudringen. Daraufhin stiegen die beiden in einen schwarzen Audi, mit dem sie anschließend von dem Parkplatz flohen.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten eine Nahbereichsfahndung nach dem Fluchtwagen ein. Dabei konnten sie an der Kreuzung "Am Schwarzbach" / Metzkausener Straße ein Auto antreffen, in dem sich das tatverdächtige Duo befand. In dem Audi fanden die Einsatzkräfte diverse Werkzeuge sowie mehrere Handys und stellten diese sicher.

Der 39-Jährige mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit sowie der 36 Jahre alte Marokkaner wurden vorläufig festgenommen. Bei der Prüfung der Fahrerlaubnis stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass der 39-jährige Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten gleich mehrere Verfahren gegen die beiden Tatverdächtigen ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer am heutigen Freitag, 4. Oktober 2024, wieder aus der Polizeiwache Ratingen entlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell