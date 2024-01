POL-LB: Bietigheim-Bissingen: vier Cube-Pedelecs gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro entstand am Mittwoch (24.01.2024) bei einem Brand auf einem Friedhof in der Kleiningersheimer Straße in Ingersheim. Im Zuge von Bauarbeiten auf dem Dach einer Aussegnungshalle kippte gegen 14.00 Uhr mutmaßlich eine Gasflasche um. Ausströmendes Gas entzündete sich in der Folge an der Flamme eines Bunsenbrenners, die Gasflasche wurde von dem Dach ...

