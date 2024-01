Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: neunjähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (24.01.2024) ereignete sich gegen 07.20 Uhr in der "Neue Straße" in Gärtringen ein Unfall, bei dem ein neunjähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Das Kind wollte einen Fußgängerweg auf Höhe des Rößewegs überqueren. Vermutlich wurde sie von einer 59 Jahre alten Skoda-Fahrerin übersehen. Diese bremste zwar noch ab, aber es kam dennoch zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Mädchen, das hierauf zu Boden stürzte. Die Neunjährige wurde im weiteren Verlauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.

