Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brand, Mann in psychischem Ausnahmezustand

Reutlingen (ots)

Pkw contra Linienbus

Zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus ist es am Freitagvormittag gekommen. Gegen neun Uhr bog ein 60 Jahre alter Mann mit einem Ford vom Friedrichsplatz aus nach links in die Gartenstraße ab. Dabei stieß er mit einem aus dieser Richtung kommenden Linienbus zusammen, der von einem 73-Jährigen gelenkt wurde. Hierbei dürfte den polizeilichen Schätzungen zufolge ein Blechschaden in Höhe von circa 13.000 Euro entstanden sein. Der Pkw musste zudem abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Eningen (RT): Mann in psychischem Ausnahmezustand

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Freitagmorgen einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen in der Max-Planck-Straße ausgelöst. Kurz nach zehn Uhr meldeten mehrere Anrufer eine randalierende Person im Eingangsbereich eines Firmengebäudes. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie den aggressiven 33-Jährigen auf einem Tisch liegend fest. Nachdem er den Beamten gegenüber drohte, diese umbringen zu wollen und in der Folge auch Suizid androhte, wurde er in Gewahrsam genommen und ihm Handschließen angelegt. Im Zug der polizeilichen Maßnahmen gab der 33-Jährige falsche Personalien an. Er wurde zur Unterbringung in eine Fachklinik eingewiesen. Der Mann sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (gj)

Esslingen (ES): Brand im Berberdorf

Zu einem Brand im Esslinger Berberdorf mussten am Donnerstagabend die Rettungskräfte ausrücken. Ersten Erkenntnissen nach war einem 46 Jahre alten Bewohner gegen 19.15 Uhr eine Zigarette in seiner Unterkunft heruntergefallen und hatte einen Teppich entzündet. Mitbewohner aus anderen Hütten hatten das mitbekommen, waren dem Mann zu Hilfe gekommen und hatten ihn ins Freie gebracht. Weiterhin versuchten sie mit Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen. Erst der sofort verständigten Feuerwehr gelang es letztendlich, die Flammen zu löschen. Die Hütte des 46-Jährigen wurde durch den Brand unbewohnbar. Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. (ms)

Hechingen (ZAK): Radfahrerin bei Unfall schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in der Holger-Crafoord-Straße ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr wollte ein 55-Jähriger mit einem Mercedes vom Walkenmühleweg nach rechts in die Holger-Crafoord-Straße abbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende Radfahrerin im Alter von 73 Jahren und kollidierte mit dieser. Die Frau wurde durch den Zusammenprall auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Versorgung brachte sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Pkw des 55-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (gj)

Albstadt (ZAK): Businsassen verletzt (Zeugenaufruf)

Ergänzung zum Pressebericht vom 06.12.2024/11.26 Uhr (bitte diese Version verwenden)

Mehrere Businsassen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Ebingen leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Lenker eines blauen Mercedes-Benz SUV war gegen 8.30 Uhr von einer Grundstücksausfahrt herkommend auf die Schmiechastraße eingefahren. Hierbei musste der von links kommende, 51 Jahre alte Busfahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Pkw-Lenker entschuldigte sich noch gestenreich und fuhr im Anschluss weiter. Der Bus setzte anschließend ebenfalls seine Fahrt fort. An der Haltestelle "Beim Bürgerturm" meldeten sich mehrere bei dem Bremsmanöver verletzte Insassen beim Fahrer. Dieser verständigte daraufhin sofort den Rettungsdienst. Zwei Frauen im Alter von 30 und 34 Jahren wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Die Verkehrspolizei Balingen sucht nun nach dem Fahrer des SUV und weiteren geschädigten Mitfahrern. Diese, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0, zu melden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell