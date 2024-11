Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Bad Lobenstein (ots)

In der Poststraße in Bad Lobenstein wurde in den zurückliegenden Tagen in zwei Firmenobjekte eingebrochen. Ob aus einem ehemaligen Firmengebäude etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Jedoch drangen der/die Unbekannten in Hallen eines Feingießerei-Gebäudes ein und durchsuchten Mitarbeiter-Spinde. Es wurden Bargeld und kleinere, technische Geräte entwendet. Zum Entwendungsschaden eines ehemaligen, oben beschriebenen, Container-Dienstes liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen zu einem möglichen Täter unter Nennung der Vorgangsnummer 0293056 an die Polizei in Schleiz.

