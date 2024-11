Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Täter beschädigen Terrassentür und suchen nach Wertgegenständen

Hattingen (ots)

Am 11.11.2024 in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 21:45 Uhr brachen die Täter in eine Wohnung in der Königsberger Straße ein. Hier beschädigten sie die Terrassentür und gelangten in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. In der Räumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist gerade Bestandteil der Ermittlungen. Nur wenige Häuser entfernt kam es zu einem weiteren Einbruch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

