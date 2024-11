POL-EN: Hattingen: Täter schlagen Autoscheibe ein- Täterbeschreibungen vorhanden

Gevelsberg (ots) - Gevelsberg - Am Samstag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 20:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Kellerfensters und einer Wohnungseingangstür in eine Wohnung in der Elsternstraße ein. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2200 melden. Rückfragen bitte ...

