Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß

Rudolstadt (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern kam es am Mittwochnachmittag in Rudolstadt. Kurz vor 16 Uhr fuhr ein Radfahrer von der Bundesstraße 88 kommend in Richtung Unterführung/ Stadtbrücke. In entgegengesetzter Richtung fuhr ebenfalls ein Radfahrer. In der Unterführung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den Männern im Alter von 19 und 24 Jahren. Der 19-Jährige wurde durch die Kollision leichtverletzt.

