Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Holzdiebstahl gesucht

B281/ Reichsmanndorf (ots)

In den zurückliegenden Wochen kam es an insgesamt drei Standorten zum Holzdiebstahl durch bislang Unbekannte, sodass nun Zeugen gesucht werden. Im Bereich des Porzellanwerkes Reichmannsdorf, im angrenzenden Wald sowie einer Außenstelle in Zopten lagerte der nunmehr Geschädigte große Mengen Rohholz. In den zurückliegenden Wochen, mutmaßlich seit Ende August, wurden durch Unbekannte die jeweiligen Holzlager beräumt, sodass in Summe rund 1880 Raummeter Holz abhandenkamen. Dies entspricht einem Beuteschaden von etwa 38.000 Euro. Ob möglicherweise unbefugte Speditionen den Abtransport vornahmen ist Gegenstand der Ermittlungen. Dennoch werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0244447 entgegen.

