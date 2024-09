Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Schrottdiebstahl gesucht

Schleiz (ots)

Zwischen dem 13.09.-17.09.2024 entwendeten Unbekannte vom Gelände des Zweckverbandes "An der Sommerbank" In Schleiz Kabelschrott, sodass Zeugen gesucht werden. Durch Überwinden des Zaunes gelangten der/ die Unbekannten auf das Gelände, begaben sich zu einer Metallkiste und stahlen daraus größere Mengen Kabelabschnitte, sodass Beuteschade von rund 1500 Euro entstand. Darüber hinaus entstand am Zaun Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0243897 an die Polizei in Schleiz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell