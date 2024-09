LPI-SLF: Zeugen nach Unfall gesucht

Bad Lobenstein (ots) - Am Dienstagmittag wurde eine Frau in Bad Lobenstein Opfer eines mutmaßlichen "Spendensammler-Betruges". Gegen 11.30 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Spendensammlerin an der Tür der Seniorin in der Rosa-Luxemburg-Straße. Als die Bewohnerin in die Küche ging, nutzte die Unbekannte die Chance und begab sich in die Wohnung. Daraufhin verwies die nunmehr Geschädigte die Frau aus ihren ...

mehr