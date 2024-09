Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrug/ Diebstahl durch angebliches Spendensammeln

Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstagmittag wurde eine Frau in Bad Lobenstein Opfer eines mutmaßlichen "Spendensammler-Betruges".

Gegen 11.30 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Spendensammlerin an der Tür der Seniorin in der Rosa-Luxemburg-Straße. Als die Bewohnerin in die Küche ging, nutzte die Unbekannte die Chance und begab sich in die Wohnung. Daraufhin verwies die nunmehr Geschädigte die Frau aus ihren Räumlichkeiten. Kurz darauf stellte sie dann das Fehlen einer Geldkassette fest, worin sich mehrere tausend Euro Bargeld, Schmuck und persönliche Dokumente befanden.

Es liegen aktuell keine Hinweise auf die unbekannte Beschuldigte vor, eine Strafanzeige wurde erstattet.

Polizeilicherseits ergeht der Hinweis, niemals fremde Personen-unter welchem Vorwand auch immer- unbeaufsichtigt in die Wohnung zu lassen. Bei Spendensammlungen, wie in diesem Fall, kann es sich mitunter um Betrugs- bzw. Diebstahlsmaschen handeln- seien Sie besonders aufmerksam! Geben Sie keinerlei persönliche Daten an Unbekannte heraus, beenden Sie im Zweifelfalls das Gespräch und lassen Sie die Personen nicht unbeaufsichtigt in ihre privaten Räumlichkeiten.

