FW-OG: Schulprojekt: Wie arbeitet eigentlich die Feuerwehr?!?

Offenburg (ots)

Das Grimmelshausen-Gymnasium, Offenburgs älteste weiterführende Lehranstalt, hatte sich zu den traditionellen Projekttagen am Schuljahresende in diesem Jahr noch etwas Besonderes ausgedacht - Die Feuerwehr.

24 Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe erkundeten an einem Vormittag in de letzten Schulwoche den Alltag und die Aufgaben der FUERWEHR OFFENBURG. In zwei Gruppen ging es unter dem Titel "Wo bin ich und was mach ich hier bloß" auf Tour über die Feuerwache am Kestendamm.

Zunächst wurden jedoch während eines Briefings im Lehrsaal Fragen geklärt. Die Gymnasiasten hatten eine Liste erstellt, die eine gute theoretische Grundlage für die Veranstaltung bildete. Die Kollegen der Hauptamtlichen Wache erzählten über ihre eigene Berufsausbildung, den Wachalltag, über den Einsatz von Drohnen oder was alles bei Einsätzen passieren kann.

Auf dem Hof der Feuerwache hatte sich die Feuerwehr verschiedene Mitmachstationen ausgedacht, so dass die Schülerinnen und Schüler den Wasserdruck eines Löschrohres oder die Kraft des Rettungsspreizers selbst ausprobieren konnten. Am Feuerlöscher-Trainer galt es, eine Gasflamme mit gezielten Wasserstößen zu ersticken. In der mit Disconebel verrauchten Waschhalle war die Wärmebildkamera von Nöten, um eine Flasche mit warmen Wasser zu finden. Und selbstverständlich stand auch eine Testfahrt im Drehleiterkorb auf dem Programm.

Die rund dreistündige Exkursion wurde zudem durch einen Alarm für die Hauptamtliche Wache zu einem blockierten Aufzug flankiert, so dass die Projektteilnehmer kurz vor Veranstaltungsende auch hautnah miterlebten, wie schnell die Feuerwehr reagiert um ihre Arbeit erfolgreich zu erledigen.

