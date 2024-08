FW-OG: Weiterer PKW-Brand an der Anschlussstelle Offenburg

Offenburg (ots) - Die FEUERWEHR OFFENBURG wurde heute Vormittag gegen 11.40 Uhr zu einem Wassernotfall am Offenburger Gifizsee alarmiert. Im dicht bewachsenen Uferbereich der westlichen Seeseite war eine Person im Wasser treibend gesichtet worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten mit einem Schlauchboot von der Wasserseite her die leblose Person und verbrachten sie zu dem am Ufer bereitstehenden Notarzt-Team. Der ...

mehr