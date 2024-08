Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Brennende Thujahecke - Rauchwolke über Uffhofen

Offenburg (ots)

Am Freitagabend gegen 19.40 Uhr ging vermutlich während des Abbrandes von Unkraut an der Terrasse eines Reihenbungalows im Eschenweg nicht nur das besagte Kraut sondern auch eine Thujahecke in Rauch und Flammen auf.

Mehrere Anrufer berichteten über den europaweiten Notruf 112 vom einem offenen Feuer aus einem Gebäude in der Nähe des Gifizsees, so dass die Feuerwehr zunächst von einem Dachstuhlbrand ausgehen musste.

An der Einsatzstelle konnten zwei Einsatztrupps unter Atemschutz sowohl das Reihenhaus vor einem Übergreifen der Flammen bewahren, als auch den brennenden Bewuchs schnell löschen. Die Besitzer hatten die Flammen schon vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch bekämpft.

Ein Schaden am Gebäude konnte nach erster Einschätzung verhindert werden.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften etwa zwei Stunden tätig.

Zur Schadenhöhe liegen derzeit keine sicheren Erkenntnisse vor.

