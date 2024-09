Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Oberlangen - 31-Jährige und Kleinkind mit Fahrzeug überschlagen

Oberlangen (ots)

Am Samstag gegen 12.50 Uhr fuhr die 31-jährige Fahrerin gemeinsam mit einem einjährigen Kleinkind in einem Audi A6 auf der Straße "Rütenweg" aus Richtung "Rütenmoor-Ost" kommend in Richtung "Nord-Süd-Straße". Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts und dann beim Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sie gegen zwei Bäume und kam kopfüber im Seitenraum zum Stillstand. Dabei wurden beide Insassen glücklicherweise nur leicht verletzt und kamen anschließend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand dennoch Totalschaden.

