Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 30-Jähriger attackiert Zugbegleiter und Lokführerin

Tübingen-Rammingen (ots)

Ein 30-Jähriger ohne Zugticket hat am vergangenen Freitagmorgen (12.07.2024) in einem Regionalzug in Richtung Rammingen einen Zugbegleiter und eine Lokführerin attackiert. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 30 Jahre alte syrische Staatsangehörige zunächst mit einem Regionalzug von Ulm in Richtung Rammingen und konnte gegen 06:15 Uhr gegenüber dem 38-jährigen Zugbegleiter kein erforderliches Ticket vorzeigen. Da er laut Zeugenaussagen zudem keine Angaben zu seiner Person machen wollte, sollte er den Zug beim nächsten Halt am Bahnhof Rammingen verlassen. Auf diese Aufforderung soll der 30-Jährige umgehend aggressiv reagiert und den Zugbegleiter mehrfach beleidigt haben. Schließlich attackierte der Beschuldigte den Mitarbeiter bisherigen Ermittlungen zufolge auch körperlich, indem er ihn in den Schwitzkasten nahm und mehrfach mit der Faust in sein Gesicht schlug. Zudem soll er den 38-Jährigen mehrfach getreten und auch eine zu Hilfe kommende Lokführerin in das Gesicht geschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Mann beim Halt des Zuges in Rammingen feststellen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Der Zugbegleiter musste aufgrund seiner Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden, die Lokführerin wurde nur leicht verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den in Heidenheim an der Brenz wohnhaften Beschuldigten unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell