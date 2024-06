Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (18.06.2024)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Landesstraße 109 zwischen Oberprechtal und Schonach im Schwarzwald schwer verletzt worden. Gegen 19:30 Uhr fuhr der 26-Jährige auf einer Ducati in eine Linkskurve. Sein Motorrad neigte sich so weit zur Seite, dass es mit der Fußraste auf dem Asphalt schliff. Dadurch verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision mit einem anderen Auto kam es nicht. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell