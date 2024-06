Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer schwer verletzt (18.06.2024)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Sturz auf der Hauptstraße am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, schwer verletzt worden. Ein 81-Jähriger fuhr mit einem Piaggio Roller auf der Hauptstraße in Richtung Rathaus. Verkehrsbedingt musste er stark abbremsen und stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Die Höhe des Sachschadens am Roller ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell