POL-VIE: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - E-Bike Fahrer verletzt

Nettetal - Lobberich (ots)

Ein 33-jähriger E-Bike-Fahrer aus Nettetal war am Freitagabend, gegen 19 Uhr, an einem Unfall beteiligt, von welchem sich ein bisher unbekannter Autofahrer unerlaubt entfernte. Der 33-Jährige fuhr auf der Von-Bocholtz-Straße in Lobberich in Richtung Freiheitstraße. Dort bog er nach links auf den Parkplatz der Rossmann-Filiale ab. Auf seiner Einfahrtspur schnitt ihn ein VW Polo-Fahrer. Um einer Kollision zu entkommen, lenkte der E-Bike-Fahrer nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Er fuhr über einen hohen Bordstein in eine Böschung, verlor die Kontrolle und fiel zu Boden. Durch den Sturz wurde er verletzt. Der unbekannte Autofahrer fuhr unbeirrt weiter in Richtung Freiheitstraße. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem E-Bike kam es nicht. Der 33-Jährige kann den Fahrer als männlich, 20-25 Jahre alt, mit dunklen Haaren beschreiben. Das schwarze VW-Polo mit der Ortskennung "KK" hatte einen auffälligen roten Aufkleber auf der Heckscheibe. Ein Zeuge brachte den verletzten Nettetaler in ein Krankenhaus. Kolleginnen und Kollegen der Polizei nahmen den Unfall auf. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sowie den Unfallverursacher. Bei Hinweisen melden Sie sich gerne über die 02162 377-0. /cb (586)

