Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kiosk-Einbrüche - Polizei sucht dringend nach Hinweisen

Kreis Viersen (ots)

Zu zwei Einbrüchen kam es in der vergangenen Nacht. Bei einem blieb es jedoch nur beim Versuch. Der versuchte Einbruch ereignete sich in Süchteln in der Hindenburgstraße. Gegen 02:40 Uhr versuchten drei Personen, in einen Kiosk einzubrechen, indem sie versuchten die Tür aufzuhebeln und einzuschlagen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, und sie entfernten sich zu Fuß vom Tatort. Ein Zeuge beschreibt die drei wie folgt: männlich, jugendlich, dunkel gekleidet, zwischen 170-175 cm groß, eine Person trug eine graue Hose, und sie hatten einen Müllbeutel bei sich. Der zweite Einbruch geschah in Waldniel in der Sankt-Michael-Straße. Hier wurde um 03:36 Uhr ein Glasfenster des dortigen Kiosks eingeworfen. Auf der Überwachungskamera konnten drei Personen gesichtet werden, die Zigaretten und alkoholische Getränke in blaue Müllsäcke packten. Sie waren dunkel gekleidet. Eine Zeugin und ein Zeuge gaben an, dass sich kurz nach dem Einbruch fünf Personen zu Fuß vom Tatort entfernten. Ob die beiden Einbrüche zusammenhängen, kann derzeit noch nicht bestätigt werden. Haben Sie noch weitere Informationen zu den Einbrüchen? Dann melden Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (585)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell