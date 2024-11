POL-EN: Gevelsberg: Pkw-Fahrer mit über 1,5 Promille unterwegs- Blutprobe entnommen

Ennepetal (ots) - Am Freitag (08.11.2024) drangen unbekannte Täter zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr in eine Wohnung in der Berninghauer Straße ein. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Terassentür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck in unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2200 melden. Rückfragen bitte ...

