POL-RT: Pkw-Aufbruch; Brände; Einbrüche; CO-Gas in Mehrfamilienhaus; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pkw aufgebrochen

Ein in der Tannenstraße abgestellter VW Golf ist am frühen Sonntagmorgen aufgebrochen worden. Zwischen drei Uhr und 7.50 Uhr schlug ein Krimineller eine Seitenscheibe am Auto ein und entwendete daraus ein Mobiltelefon sowie einen Geldbeutel samt Inhalt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rd)

Bad Urach (RT): Restmüllcontainer in Brand geraten

Zu einem brennenden Restmüllcontainer sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen, gegen sechs Uhr, in die Stuttgarter Straße ausgerückt. Der Behälter hatte zuvor aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Verletzt wurde niemand. (mr)

Metzingen (RT): Müllcontainer in Brand gesetzt

Zum Brand zweier Müllcontainer sind Feuerwehr und Polizei am frühen Montagmorgen in die Wolfgrubstraße in Neuhausen ausgerückt. Kurz vor fünf Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem Zeugen zwei brennende Müllcontainer auf einem dortigen Schulhof entdeckt hatten. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand zügig löschen. Der Schaden an den total zerstörten Containern für Papier und Restmüll dürfte mehrere tausend Euro betragen. Zudem wurde ein weiterer Altpapiercontainer durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (gj)

Filderstadt (ES): CO-Gas in Mehrfamilienhaus

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bernhausen mussten am Sonntagabend aufgrund von CO-Gas kurzzeitig evakuiert werden. Nachdem Anwohner das Gas im Haus bemerkt hatten, wählten sie gegen 20.20 Uhr den Notruf. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilte daraufhin zum Einsatzort in die Nürtinger Straße. Die Feuerwehr konnte auf dem Balkon der betreffenden Wohnung eine Grillschale mit verbrannter Kohle lokalisieren und diese rasch löschen. Insgesamt vier Personen hatten Vergiftungserscheinungen erlitten und wurden durch den Rettungsdienst, nach der Erstversorgung, in Kliniken gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Grillschale zuvor in der Wohnung, wo Holzkohle als Wärmequelle entzündet worden war. Nachdem das Gebäude belüftet worden war und die Feuerwehr nach entsprechenden Messungen Entwarnung gegeben hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 24 Kräften, der Rettungsdienst mit 13 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Die Nürtinger Straße musste für die Einsatzmaßnahmen bis um 22 Uhr komplett gesperrt werden. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die Polizei warnt eindringlich davor, Holzkohlegrills innerhalb von Wohnräumen zu benutzen. Das hierbei entstehende Gas Kohlenstoffmonoxid (CO) ist farb-, geruch- und geschmacklos und kann zu schweren Vergiftungserscheinungen und zum Tod führen. (gj)

Esslingen (ES): In Mehrfamilienhaus eingebrochen

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße ist am Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster ins Innere der Wohnung. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck. Die Bewohner hatten beim Betreten ihrer Wohnung noch Geräusche wahrgenommen, jedoch keine Personen mehr gesehen. Daraufhin eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. Experten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. (rd)

Esslingen (ES): Einbrecher gefasst

Wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Sonntagabend gegen einen 33-Jährigen. Der Mann soll kurz vor 19 Uhr die Eingangstür eines Cafés in der Cannstatter Straße eingedrückt haben. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten im Inneren auf den alkoholisierten 33-Jährigen, der sich offenbar schlafend stellte. Dieser soll zuvor Münzgeld aus der Kasse entnommen und sich einige Getränkeflasche zum Abtransport bereitgestellt haben. Der Beschuldigte, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, die jedoch keiner sofortigen Versorgung bedurften, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rd)

Köngen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Törlensäckerstraße ist am Sonntag zwischen Mitternacht und 11.15 Uhr eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss gelangte der Unbekannte ins Innere des Hauses. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Wendlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Altenriet (ES): Bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 68-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag zugezogen. Der Mann befuhr mit seinem elektrischen Rollstuhl gegen 12.30 Uhr eine ansteigende Einfahrt in der Straße Alte Steige und verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über den Rollstuhl. Er fuhr einen Abhang hinunter und stürzte. Anwohner hörten die Hilferufe des Verletzten, der in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. (mr)

Gomaringen (TÜ): Böllerwurf in Wohngebäude und Brand von Altkleidercontainer

Einen möglichen Zusammenhang zwischen zwei Vorfällen, die sich am Sonntag in Gomaringen ereignet haben, prüft derzeit der örtliche Polizeiposten. Gegen 17.10 Uhr warf ein Unbekannter in der Lindenstraße einen Böller durch ein geöffnetes Fenster in ein dortiges Wohngebäude, wobei bei der Zündung des Feuerwerks Sachschaden an einem Klavier sowie dem Teppichboden entstand. Wenige Stunden später, gegen 19.20 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei dann zu einem brennenden Altkleidercontainer in den Bereich Engelhagstraße / Thomas-Mann-Straße aus. Der Brand, der aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen war, konnte von den Wehrleuten rasch gelöscht werden. Verletzt wurde in beiden Fällen nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Tübingen (TÜ): E-Scooter übersehen und kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Europastraße hat ein E-Scooter-Lenker leichte Verletzungen erlitten. Der 18-Jährige war mit seinem E-Scooter kurz nach 21 Uhr auf der Europastraße unterwegs und überquerte dabei verbotswidrig einen Fußgängerüberweg. Dies wurde offensichtlich von einem 57-jährigen Mercedes-Fahrer zu spät erkannt, der die Europastraße in Richtung Rottenburg befuhr. Trotz Gefahrenbremsung des Mercedes-Fahrers wurde der Roller durch den Pkw erfasst und der 18-Jährige stürzte zu Boden. Er musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (gj)

Winterlingen (ZAK): Hoher Sachschaden bei Vorfahrts-Unfall

Ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Flandernstraße entstanden. Kurz vor 22 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit einem Audi A3 die Flandernstraße. An der Kreuzung zur Charlottenstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 30-Jährigen, der seinerseits mit einem Skoda Octavia die Charlottenstraße Richtung Ortsausgang befuhr. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Während die Pkw-Lenker unverletzt blieben, wurde der Skoda so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (gj)

Burladingen (ZAK): Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckerei in der Straße Häuslerwasen in Salmendingen ist zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, fünf Uhr, hebelte der Täter ein Fenster des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Dort suchte er nach Stehlenswertem, wobei er diverse Schränke sowie die Kasse gewaltsam öffnete. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde vom Unbekannten jedoch nichts entwendet. Allerdings hinterließ er einen geschätzten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Burladingen ermittelt. (mr)

Burladingen (ZAK): Brand von Trafostation

Nach dem Brand einer Trafostation am Sonntagnachmittag in Hausen waren zahlreiche Gebäude von einem Stromausfall betroffen. Die in der Jägerstraße befindliche Station hatte nach derzeitigem Kenntnisstand wohl infolge eines technischen Defekts Feuer gefangen und zu qualmen begonnen. Mehrere Anwohner wählten daraufhin kurz nach 16.30 Uhr den Notruf. Die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten anrückte, löschte die Flammen. Die Gefahr eines Übergriffs auf umliegende Gebäude bestand nicht. Jedoch fiel infolge des Brandes der Strom in den angrenzenden Straßen aus. Anwohner wurden durch Feuerwehr und Polizei entsprechend informiert. Mitarbeiter eines Energieversorgers kümmerten sich um die Wiederherstellung der Stromversorgung, sodass die betroffenen Gebäude zumindest provisorisch kurz nach Mitternacht wieder mit Strom versorgt werden konnten. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit 13 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden an der Trafostation beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro. (rd)

