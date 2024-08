POL-HRO: Vermisster aus Goldberg angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Kühlungsborn/Rostock (ots) - Am Samstagmorgen des 24.08.2024 erhielt die Polizei gegen 08:00 Uhr per Notruf den Hinweis, dass kurz zuvor in der Kühlungsborner Cubanzenstraße eine männliche Person aus einem Pkw gestiegen sei und aus dem hinteren Bereich des Fahrzeuges ein augenscheinliches Gewehr holte und dieses lud. Der Hinweisgeber entfernte sich umgehend, konnte ...

mehr