POL-NB: Mann attackiert Frau - Zeugen gehen dazwischen

Neubrandenburg (ots) - Am 11.09.2024 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften an einer Regionalen Schule in der Neubrandenburger Oststadt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde in einer Herrentoilette der Schule eine bislang unbekannte Substanz versprüht. Vier minderjährige Schüler der Schuler haben die Räumlichkeit betreten und klagten im Anschluss über starken Reizhusten und ...

mehr