POL-NB: Alkoholisierter Krankenfahrstuhlfahrer auf der B 192

Waren (ots)

Am Morgen des 10.09.2024 gingen gegen 06:20 Uhr in der Einsatzleitstelle Neubrandenburg mehrere Notrufe ein. Die Anrufer teilten mit, dass sich auf der B 192 aus Penzlin in Richtung Waren ein Krankenfahrstuhlfahrer auf der Fahrbahn befindet, welcher aufgrund fehlender Beleuchtung für andere Verkehrsteilnehmer schwer erkennbar ist. Die eingesetzten Beamten aus dem Polizeihauptrevier Waren konnten im angegeben und umliegenden Bereich zunächst keine Feststellungen machen bis sich um 08:00 Uhr ein weiterer Hinweisgeber meldet und einen Krankenfahrstuhlfahrer auf der B192 kurz vor Möllenhagen meldet.

Der Fahrer konnte angetroffen werden. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten einen starken Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 61-jährigen deutschen Fahrzeugführer einen Wert von 1,64 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es folgte einen Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Der 61-Jährige wurde im Anschluss aus der Maßnahme entlassen.

Am 11.09.2024 gegen 01:30 Uhr wurde wiederholt über den Notruf der Polizei ein Krankenfahrstuhlfahrer auf der B 192 in der Ortschaft Neu Schloen gemeldet. Die Kollegen der Warener Polizei kamen vor Ort und konnten erneut den 61-Jährigen vom Vortag mit seinem Krankenfahrstuhl feststellen. Zu diesem Zeitpunkt ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,51 Promille. Es erfolgte auch in diesem Fall eine Blutprobenentnahme.

Die Polizei fertigte die Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und informierte die Fahrerlaubnisbehörde üben den Sachverhalt.

