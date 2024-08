Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Kfz-Werkstatt

Mönchengladbach-Eicken, 16.08.2024,11:28 Uhr, Künkelstraße (ots)

Am Vormittag meldeten mehrere Anrufer einen Brand auf der Künkelstraße. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten, dass das Gebäude im Vollbrand stand. Eine große, schwarze Rauchwolke war über der Stadt zu sehen. Die bereits eingetroffenen und weitere auf der Anfahrt befindlichen Kräfte nahmen im Verlauf des Einsatzes zwei B-Rohre und zwei C-Rohre zur Brandbekämpfung vor. Eine KFZ-Werkstatt und mehrere in dieser abgestellte sowie direkt angrenzend abgestellte Fahrzeuge fielen den Flammen zum Opfer. Zwei vor Ort befindliche Werkstattmitarbeitende wurden leicht verletzt mit Rauchgas- bzw. Brandverletzung am Arm durch den Rettungsdienst erstversorgt und in Krankenhäuser transportiert. Durch den gezielten Löscheinsatz konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Ursache des Brandes war unklar, deshalb nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf und das Objekt wurde nach Beendigung des Einsatzes durch die Feuerwehr der Polizei übergeben. Während des Einsatzes war die Künkelstraße für den Autoverkehr gesperrt. Eine Brandwache wurde vor Ort eingesetzt, um bei einem eventuellen Wiederaufflammen von Brandnestern direkt tätig werden zu können.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein öschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Tanklöschfahrzeug und der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

