POL-NB: Diebesgut an Eigentümer übergeben

Waren (Müritz) (ots) - Am vergangenen Mittwochmorgen (04.09.) ist eine 72-Jährige mit ihrem Hund in der Papenbergstraße in Richtung Mecklenburger Straße Gassi gegangen. Auf der anderen Seite der Straße war auf dem Bürgersteig ein Mann mit seinem Hund ohne Leine unterwegs. Der Hund lief bellend über die Straße zur Frau, biss zunächst ins Halstuch ihres Hundes und dann in ihr Bein. Sie wurde dabei verletzt und ...

