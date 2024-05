Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Ruhla (ots)

Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Donnerstag mit einem spitzen Gegenstand einen in der Wiesenstraße abgeparkten Pkw eines 45-Jährigen. An dem roten Opel Grandland entstand Lacksachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugnummer 0119320/2024). (sus)

