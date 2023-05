POL-RE: Bottrop: Passanten befreien Mann unter Auto

Recklinghausen (ots) - Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam ein 24-jähriger Autofahrer aus Dorsten mit seinem Fahrzeug, auf der Weseler Straße in Richtung Dorsten, von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Der Unfall passierte am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr. Das ...

